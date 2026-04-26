Dramma Nico Paz | trauma cranico e problemi alla vista ricoverato

Dopo un incidente durante la partita tra Como e Genoa il 26 aprile, il giocatore argentino è stato trasferito in ospedale a Genova. È stato riscontrato un trauma cranico, mentre gli esami medici hanno escluso complicazioni gravi. Tuttavia, il giocatore ha manifestato problemi alla vista, che sono stati valutati dai medici. Attualmente si trova sotto osservazione e riceve cure appropriate.

? Cosa sapere Nico Paz trasferito a Genova dopo trauma cranico durante Como-Genoa il 26 aprile.. Esami medici negativi per il giocatore argentino dopo problemi alla vista in campo.. Il giovane talento del Como, Nico Paz, è stato trasferito d’urgenza in ospedale a Genova dopo un trauma cranico subito durante la sfida di Serie A contro il Genoa, conclusasi con il punteggio di 2-0 per i padroni di casa. Il match disputato oggi, domenica 26 aprile 2026, allo stadio Luigi Ferraris, ha vissuto un momento di estrema preoccupazione quando il giocatore argentino, titolare della squadra di Cesc Fabregas, è stato costretto a lasciare il campo per problemi alla vista.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dramma Nico Paz: trauma cranico e problemi alla vista, ricoverato Notizie correlate Teggiano, scontro tra auto in via Perillo: 71enne ricoverato con trauma cranico e lesioni. Indagini in corso.Un incidente stradale avvenuto lunedì 16 febbraio 2026 a Teggiano ha visto coinvolte due autovetture, una Fiat Punto e una Volkswagen Golf. Leggi anche: Cade e si ferisce alla testa durante una passeggiata: trauma cranico per un 87enne