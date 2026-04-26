Dove vedere in tv Sinner-Moller ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Jannik Sinner sfiderà Elmer Moller nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid. L’incontro è previsto in televisione e sarà disponibile anche in streaming. La partita fa parte del programma del torneo, che si svolge sulla terra battuta nella capitale spagnola. L’evento si svolge nel contesto della stagione ATP 2026, con l’attenzione rivolta alla sfida tra il tennista italiano e il giocatore danese.

Jannik Sinner affronterà il danese Elmer Moller al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo il sofferto esordio di venerdì pomeriggio contro il francese Benjamin Bonzi, contro cui è riuscito ad avere la meglio in rimonta al terzo set, il numero 1 del mondo se la dovrà vedere contro un rivale proveniente dalle qualificazioni e capace di eliminare Federico Cinà e poi il canadese Gabriel Diallo (testa di serie numero 32) nel tabellone principale. L’appuntamento è per domenica 26 aprile, sarà il terzo match a partire dalle ore 11.00 al Manolo Santana Stadium (il Campo Centrale) e non inizierà prima delle ore 16.00: ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra la rumena Sorana Cirstea e la statunitense Coco Gauff, seguito dal confronto tra Lorenzo Musetti e l’olandese Tallon Griekspoor.🔗 Leggi su Oasport.it

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