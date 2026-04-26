A Monterubbiano si apre una nuova fase politica dopo che il sindaco uscente ha annunciato di non voler ricandidarsi, terminando così il suo mandato che durava quasi sei anni. La fine dell’amministrazione di Marziali apre le porte a una sfida tra Rossetti e Abruzzetti, che si preparano a competere per la guida del Comune nelle prossime elezioni. La città si avvicina a un nuovo capitolo amministrativo e politico.

A Monterubbiano si cambia. Infatti il sindaco uscente Meri Marziali aveva annunciato che non si sarebbe ricandidata dopo quasi sei anni alla guida del Comune. Una decisione "sofferta ma irrevocabile" dice, dettata esclusivamente da motivi personali. La sfida sarà quindi tra due donne. Maria Pia Rossetti, abruzzese di origine ma a Monterubbiano da 30 anni dopo le nozze con Silvio Abruzzetti, ha avuto il ruolo di presidente della Fondazione Don Marzetti, che si occupa anche della gestione dell’omonima casa di riposo. L’altra candidata è Annamaria Albanesi, attualmente sono responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Grottazzolina cone varie esperienze lavorative nella Pubblica amministrazione e insegnante di lettere con la passione per la politica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo l’addio di Marziali sfida Rossetti-Abruzzetti

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