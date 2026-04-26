Nel racconto di quattro giovani, si intrecciano testimonianze di donne di ieri e di oggi. Alcune hanno vissuto esperienze drammatiche legate a guerra e persecuzioni, mentre altre sono nate in paesi dove la vita ha seguito percorsi diversi. I loro ricordi e speranze offrono uno sguardo sulla varietà di vite e sulle sfide che affrontano, evidenziando il valore delle storie personali nel panorama attuale.

Ci sono i racconti tragici di chi ha già vissuto l’orrore della guerra e delle persecuzioni sulla propria pelle e le speranze di chi ha avuto la fortuna di nascere da questa parte del mondo. C’è Aya Ashour da Gaza, "25 anni e cinque guerre già vissute", ricercatrice all’Università per Stranieri, che spera per il proprio popolo "di celebrare, un giorno, non la sopravvivenza ma la vita". E c’è Maria Vittoria Marcucci, presidente della Consulta provinciale degli studenti, che crede "nella mia generazione, nell’impegno civico di ognuno di noi, nel futuro". C’è poi Mavi Ghavami, dell’Associazione italo-persiana, a raccontare i "47 anni di oppressione del regime islamico in Iran, con le donne prime vittime per i diritti negati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donne di ieri e di oggi protagoniste. Le testimonianze di quattro giovani

Carl Lutz, le diplomate qui défia le régime nazi

Notizie correlate

Leggi anche: Cerchiamo di tenercele strette, e di non scaricare sui giovani le nostalgie di ieri e le insicurezze di oggi

Le quattro tipologie di tumore che colpiscono sempre più le donne giovani e perchéSecondo un recente report dell’OECD, tra il 2000 e il 2022 l’incidenza del tumore, in particolare tra le donne nei Paesi dell’Unione Europea, è...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Lecce Il rosa non è il mio colore: donne di ieri e di oggi si raccontano tra parole e musica; Cristina: Ieri io e Davide ci siam baciati! - Uomini e donne Clip | Witty TV; UPGRADE 1946: è il mio turno. 80 anni dal voto delle donne, il futuro inizia ieri; Morta Lia Cigarini, la femminista storica fondatrice della Libreria delle donne di Milano.

Donne di ieri e di oggi protagoniste. Le testimonianze di quattro giovaniDalle speranze per il futuro al ruolo nella società, dalle guerre in Palestina al regime iraniano. Il ricordo della prima concessione del voto, ottanta anni fa, da parte di Silvia Folchi, presidente A ... lanazione.it

Il voto delle donne ieri e oggi. Dalla prima volta nel ’46 ai socialQuest’anno il 2 giugno 2026, ricorreranno gli ottant’anni dal primo voto delle donne in Italia, un traguardo molto importante perché per la prima volta anche il genere femminile poté partecipare a una ... lanazione.it

Ottana baciata dal sole e accarezzata dalle donne di Sardegna. Chentu Istelllas, sfila la bellezza. Grazie a Salvatore Fiori per lo splendido scatto. #giulianomarongiu #ottana - facebook.com facebook

Canosa di Puglia, inaugurato il cippo per le otto donne della Resistenza: memoria e impegno civile x.com