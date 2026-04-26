Dongo raduno neofascista | commemorazioni a Mussolini e Petacci

A Giulino di Mezzegra si è svolto un raduno con partecipanti che hanno reso omaggio a figure storiche del fascismo, tra saluti e discorsi di impronta neofascista. Durante l’evento, il parroco ha benedetto il labaro di un’associazione di ex reduci della Repubblica Sociale Italiana. La cerimonia ha incluso anche commemorazioni dedicate a Mussolini e Petacci.

A Giulino di Mezzegra si è tenuto un evento dove, tra presenti e saluti fascisti, il parroco ha officiato la benedizione del labaro dell'Associazione Reduci della RSI Nella mattinata odierna, aDongo(Como), si è svolta unamanifestazionein ricordo deigerarchi fucilati il 28 aprile 1945. Successivamente, nel corso della tarda mattinata, si è tenuta un’altra iniziativa aGiulino di Mezzegra, sempre situata sul lago di Como,luogo doveBenito Mussolinie Claretta Petacci furono giustiziatinello stesso giorno di fronte al cancello di Villa Belmonte. L’evento ha richiamato circaduecento partecipantinostalgici, i quali hanno osservato unminuto di silenzio presso Casa De Maria, nella frazione di Bonzanigo, dove Mussolini e la Petaccipassarono l’ultima nottedella loro vita.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dongo, raduno neofascista: commemorazioni a Mussolini e Petacci Notizie correlate Indagati per apologia di fascismo dopo le commemorazioni di Dongo e Mezzegra: militanti perquisiti dalla DigosDongo (Como) – Un anno fa, l’ottantesimo anniversario della morte di Benito Mussolini e Claretta Petacci, per un centinaio di esponenti dell’estrema... Danneggiata la teca di Mussolini e Claretta Petacci: l’ex Potere operaio Cecco Bellosi a processo tra le polemicheComo, 25 febbraio 2026 – Polemiche a Como a due giorni dall'avvio del processo nei confronti di Cecco Bellosi, 78 anni, accusato di avere... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il contro 25 Aprile dei neofascisti a Dongo: Una provocazione, il prefetto di Como vieti il raduno; Quale pacificazione, equiparazione e balle varie…. Le provocazioni di Salis per il 25 aprile. Dongo, palloncini pieni di sterco contro i neofascisti (VIDEO). Ilaria Salis: Colpa anche del governoUn clima di forte tensione ha avvolto Dongo, in provincia di Como, durante la commemorazione dei gerarchi fascisti fucilati nel 1945. L’evento ha visto la contrapposizione tra militanti di destra e ce ... comozero.it Dongo, saluti romani e presente: tensione con contro manifestanti antifascistiMilano, 26 apr. (LaPresse) - Tensioni a Dongo, sul lago di Como, durante la commemorazione dei gerarchi fascisti fucilati il 28 aprile 1945. stream24.ilsole24ore.com "Bella Ciao", escrementi e cori: l'assalto degli antifascisti ai nostalgici a Dongo. In piazza anche Ilaria Salis x.com A Dongo (Como), per testimoniare che ogni giorno è 25 Aprile. Contro i fascismi vecchi e nuovi, in Italia e nel mondo. Ai nostalgici con le teste rasate e bacate che ancora depongono fiori sul luogo simbolo della codardia fascista, il MoVimento 5 Stelle rispond - facebook.com facebook