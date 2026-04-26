?? Cosa sapere Rete 4 trasmette sabato 25 aprile alle 21,20 il film Don Camillo monsignore ma non troppo. La trama del 1960 vede il senatore Peppone e il monsignore Don Camillo a Brescello. Sabato 25 aprile 2026 alle ore 21,20, Rete 4 trasmette Don Camillo monsignore ma non troppo, il quarto capitolo della celebre saga cinematografica diretta da Carmine Gallone e ispirata alla scrittura di Giovannino Guareschi. Il racconto si sposta nel contesto temporale del 1960, facendo scattare un salto narra .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Don Camillo e Peppone: lo scontro tra fede e politica a Brescello

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