Nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, l’affresco con il volto di Giorgia Meloni è stato coperto con della vernice. La foto diffusa da La Repubblica aveva scatenato polemiche e accuse, paragonando l’episodio a una “Santa Inquisizione” moderna. Ora, il volto della premier è nascosto, in attesa di eventuali altre modifiche. La vicenda ha fatto discutere molto, tra chi considera l’episodio una mancanza di rispetto e chi invece lo vede come una scelta legittima.

E’ stato cancellato l’affresco di Giorgia Meloni versione angelica. Dopo giorni di accuse e sconcerti, modello‘Santa Inquisizione’, nate della foto-denuncia del quotidiano La Repubblica, che nella Chiesa di San Lorenzo in Lucina, tra gli angeli alati di una cappella laterale aveva scovato niente meno che il volto della premier, il viso è stato coperto con della vernice in attesa di ulteriori modifiche. Il tutto è accaduto presumibilmente ieri sera, con “il favore delle tenebre” quando nessuno “li ha visti arrivare” gli addetti della parrocchia hanno messo fine alle polemiche e annullando il restauro eseguito dal decoratore Bruno Valentinetti, descritto in questi giorni come una sorta di Leonardo da Vinci moderno, capace di lanciare con i suoi dipinti dei messaggi in codice nascosti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Peppone batte Don Camillo: cancellato il volto “dell’angelo” Giorgia Meloni

Questa mattina, l’immagine dell’angelo con il volto che somigliava alla premier Giorgia Meloni è stata cancellata dall’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma.

Questa mattina a Roma è stato cancellato l'affresco che raffigurava un volto che somigliava a Giorgia Meloni.

