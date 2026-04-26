Domenica 26 aprile la televisione propone un pomeriggio vario con diverse opzioni di programmazione. Su Rai 3 va in onda un episodio di Report, noto programma di inchieste giornalistiche, mentre su TV8 torna il ritorno di Bastianich, chef e conduttore televisivo. Nel frattempo, Italia 1 trasmette Zelig, un programma di intrattenimento e comicità. La giornata offre quindi un mix tra approfondimenti e spettacolo.

? Cosa sapere Palinsesto televisivo di domenica 26 aprile tra Report su Rai 3 e Bastianich su TV8.. La programmazione alterna inchieste di Sigfrido Ranucci a intrattenimento con Zelig su Italia 1.. Stasera domenica 26 aprile 2026, tra inchieste di Sigfrido Ranucci su Rai 3 e il ritorno di Joe Bastianich su TV8, il palinsaggio televisivo offre un mix che spazia dal dramma familiare alla satira dei nuovi talenti. Mettiamoci comodi, perché la serata si preannuncia densa di sfumature diverse. Se cercate qualcosa per riflettere, Rai 3 mette in campo la forza di Report, con Sigfrido Ranucci che torna a guidare la squadra per scavare tra i nodi della politica e dell’economia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domenica in TV: tra le inchieste di Report e il ritorno di Bastianich

Notizie correlate

Report stasera in TV su Rai 3: morti sulle strade e le altre inchieste del 1° febbraioSigfrido Ranucci torna stasera alle 20:30 con nuove inchieste: dalle polemiche sul Ministero dell'Istruzione alle immagini esclusive sugli...

Ascolti tv ieri domenica 1 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Report, Le Iene, FazioLa Rai centra il tris nella giornata di domenica 1 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 19 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio; Report torna in tv stasera domenica 19 aprile: le inchieste della puntata condotta da Sigfrido Ranucci; Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi; Report stasera su Rai 3: attentato a Sigfrido Ranucci e legami Epstein-Trump.

Report torna stasera in tv con inchieste esclusive e anticipazioni dettagliateReport del 26 aprile 2026: inchieste su ambiente, potere e sicurezza Chi: il programma d’inchiesta Report condotto da Sigfrido Ranucci. Cosa: una punt ... assodigitale.it

Report stasera in tv su Rai 3, le inchieste: dall'inquinamento nei porti al risiko internazionaleNuovo appuntamento con Report stasera in tv domenica 26 aprile su Rai 3. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci riparte dall'inchiesta L'aria dei porti, di Bernardo Iovene, con la collaborazione di ... corrieredellumbria.it

Golosa coccola per la domenica TORTA AL CAFFÈ PANNA E NUTELLA esplosione di sapori, per gli amanti del caffè questa torta può far al caso vostro. LA RICETTA https://blog.giallozafferano.it/rosly/ricetta-torta-al-caffe-con-panna-e-nutella/ - facebook.com facebook