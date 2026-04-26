Domenica in oggi su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della trentaduesima puntata del 26 aprile 2026

Domenica In torna oggi con la sua trentaduesima puntata, trasmessa su Rai 1 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Questa puntata fa parte della cinquantesima edizione del programma, che va in onda ogni domenica. Sono previsti ospiti e anticipazioni sui contenuti di questa nuova puntata, che rappresenta un momento importante nel palinsesto domenicale della rete. La trasmissione è in diretta e si prevede la presenza di vari interventi in studio.

Trentaduesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 26 aprile 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della trentaduesima puntata di Domenica In stagione 2025-2026. Domenica In: ospiti della trentaduesima puntata del 26 aprile 2026. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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