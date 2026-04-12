Domenica in oggi su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della trentesima puntata del 12 aprile 2026

Domenica In torna oggi, 12 aprile 2026, con la trentesima puntata della nuova edizione e la cinquantesima complessiva. La puntata viene trasmessa dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma su Rai 1. Sono previsti vari ospiti e anticipazioni sui contenuti che verranno affrontati durante la trasmissione. La programmazione si inserisce in un appuntamento settimanale che prosegue da diversi anni, con un pubblico che segue con attenzione ogni episodio.

Trentesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 12 aprile 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della trentesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026. Domenica In: ospiti della trentesima puntata del 12 aprile 2026. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della trentesima puntata del 12 aprile 2026 Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della ventinovesima puntata del 5 aprile 2026Ventinovesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica di Pasqua 5 aprile 2026 su Rai 1 dagli... Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della ventiquattresima puntata del 1 marzo 2026Ventiquattresima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 1 marzo 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi...