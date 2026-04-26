Domani l' assemblea di Delfin fonti ' clima di dialogo costruttivo'

Domani si terrà l’assemblea di Delfin, con fonti che parlano di un clima di dialogo costruttivo tra le parti coinvolte. Leonardo Maria Del Vecchio ha dichiarato di essere fiducioso di poter acquisire il 25% di Delfin attualmente detenuto dai fratelli Paola e Luca. Questa operazione riguarda una quota significativa della società e sarà oggetto di discussione durante l'incontro.

Leonardo Maria Del Vecchio è fiducioso di poter rilevare il 25% di Delfin in mano ai fratelli Paola e Luca. È quanto emerge alla vigilia dell' assemblea straordinaria convocata per domani a Lussemburgo che, a quanto apprende l'ANSA da fonti vicine alla famiglia Del Vecchio, si svolgerà in un clima di dialogo costruttivo. L'operazione che porterebbe Leonardo Maria Del Vecchio a diventare il primo azionista della holding con il 37,5% del capitale gode del pieno supporto delle banche finanziatrici e del management del gruppo. Secondo le stesse fonti, c'è un clima positivo sulla possibilità di trovare una convergenza che possa permettere ulteriori passi avanti nella costruzione del nuovo equilibrio finanziario che porti stabilità e continuità al gruppo fondato da Leonardo Del Vecchio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domani l'assemblea di Delfin, fonti 'clima di dialogo costruttivo' Notizie correlate Leggi anche: Iran, terminato round di negoziati con Usa: ‘Clima costruttivo, il negoziato è ripartito’ Altri aggiornamenti Temi più discussi: Volontariato di Protezione civile, convocata per domani l’assemblea regionale: un momento centrale per la democrazia e il rafforzamento del sistema; Generali, domani l'assemblea: ecco i punti all'ordine del giorno; Credito cooperativo: domani in fiera a Verona l'assemblea dei soci di Banca Veronese col rinnovo delle cariche; Erg, l’assemblea approva bilancio 2025 e dividendo da 1 euro ad azione. Domani l'assemblea di Delfin, fonti 'clima di dialogo costruttivo'Leonardo Maria Del Vecchio è fiducioso di poter rilevare il 25% di Delfin in mano ai fratelli Paola e Luca. (ANSA) ... ansa.it Generali, domani assemblea: sul tavolo conti e rinnovo del collegio sindacaleSi terrà domani mattina, con inizio alle ore 9, l’assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali, appuntamento che si inserisce nel secondo anno di attuazione del piano strategico del gruppo. Un ... adnkronos.com Le previsioni di domani per Sagittario, Pesci, Vergine e tutti gli altri segni zodiacali - facebook.com facebook