Il sindaco di Dolo ha scritto al ministro della Giustizia per chiedere di evitare la chiusura del giudice di Pace locale. La comunicazione arriva in seguito a notizie che indicano la possibile sospensione delle attività presso l’ufficio giudiziario. La questione riguarda un rischio di blocco che potrebbe coinvolgere il giudice di Pace, con implicazioni per i servizi legali nella zona.

? Cosa sapere Il sindaco Naletto scrive al ministro Nordio per evitare la chiusura del giudice di Pace di Dolo.. Il deficit di personale rischia di bloccare 630 ingiunzioni e 270 cause ordinarie annuali.. Il sindaco di Dolo, Gianluigi Naletto, ha inviato una comunicazione formale al ministro della Giustizia Carlo Nordio per impedire che l’ufficio del giudice di Pace in Piazzetta degli Storti cessi le attività nelle prossime settimane. Il rischio di un vuoto istituzionale nel territorio è concreto, poiché la carenza di personale ha già portato alla programmazione della chiusura dell’ufficio giudiziario. La crisi che colpisce il presidio legale di Dolo affonda le radici in un deficit organico ormai insostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dolo, il Giudice di Pace rischia il blocco: Naletto scrive a Nordio

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