Viadotto Camolesa | il blocco burocratico rischia di fermare i lavori

I lavori per mettere in sicurezza il viadotto Camolesa, che collega la strada tra Ivrea e Santhià e permette il collegamento tra le autostrade A5 e A4, potrebbero essere rinviati oltre la prossima estate. La causa principale è un blocco burocratico tra i ministeri coinvolti, che sta rallentando le procedure necessarie per l’avvio dei lavori. Nessuna data ufficiale è stata ancora comunicata per la ripresa dei lavori.

L’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del viadotto Camolesa, snodo cruciale della bretella Ivrea–Santhià che interconnette l’autostrada A5 con la A4, rischia di slittare oltre la prossima estate a causa di un blocco burocratico tra i ministeri. La scadenza di luglio, precedentemente indicata come il momento della svolta per l’infrastruttura, è ora incerta poiché le autorizzazioni necessarie sono attualmente ferma presso il Ministero dell’Ambiente e dovranno successivamente ottenere il via libera dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La paralisi del cronoprogramma ha spinto il consigliere regionale del Partito Democratico, Avetta, a intervenire con una interrogazione rivolta alla Giunta guidata da Cirio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viadotto Camolesa: il blocco burocratico rischia di fermare i lavori Notizie correlate Enna senza musica: il blocco burocratico spegne la vita notturnaIl cuore pulsante di Enna si sta spegnendo, non per mancanza di vita, ma a causa di un blocco burocratico che ha congelato le autorizzazioni per gli... Alluvione, agronomi frenano sull'ordinanza di ricostruzione: "Si rischia un caos burocratico"L'Ordine di Ravenna analizza il nuovo provvedimento del commissario Curcio: bene il riconoscimento dei danni di settembre 2024, ma pesa “l'incognita”... Una raccolta di contenuti Camolesa, lavori al via. Appena arrivano le autorizzazioni. Avetta s'incazza!Autorizzazioni ferme tra Ministero dell’Ambiente e Ministero delle Infrastrutture, lavori a rischio rinvio. Intanto il traffico si riversa tra Albiano e Santhià e il bypass resta l’unica (eterna) solu ... giornalelavoce.it Viadotti Camolesa, servirà la viaNel flusso di rientro dalle vacanze di Natale non sono stati registrati particolari disagi. Eppure queste feste si erano aperte con il traffico in tilt dopo il ponte dell'Immacolata e le code di auto, ... rainews.it