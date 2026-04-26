Diretta gol Serie A | Milan Juve 0-0

Nella 34esima giornata di Serie A, si è giocata la sfida tra Milan e Juventus, conclusa con un pareggio senza reti. La partita, trasmessa in diretta, ha visto entrambe le squadre impegnate in attacchi e difese intense, senza però riuscire a trovare il gol. La cronaca, i risultati e la moviola sono stati aggiornati in tempo reale, offrendo una panoramica completa delle azioni più significative della partita.

Lukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga. Tra gelo e ‘tradimenti’ Zanotti strega mezza Europa: tre big estere sulle tracce dell’ex Inter, ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione Calciomercato Inter: Frattesi lascerà i nerazzurri in estate! Decisione presa, ma può rimanere in Serie A. Quali club possono prenderlo Sassuolo, Carnevali cambia le carte in tavola: «Non è detto che dobbiamo cedere Muharemovic, con alcuni club non abbiamo ancora parlato! Grosso può ambire a grandi club» Infortunio Nico Paz, cosa è successo al talento del Como nel corso della sfida contro il Genoa. Le condizioni Allegri parla nel pre partita: «E’ sempre Milan-Juventus, sarà una bella partita.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Milan Juve 0-0 LIVE | Warm up | JUVENTUS-COMO | Serie A Enilive 2025/26 Notizie correlate Diretta gol Serie A LIVE: in campo Milan JuveLukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga. Diretta gol Serie A: Juve Bologna 2-0, i gol di David e Thuram per la Champions!Mercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Milan-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Milan-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Milan-Juventus, il risultato in diretta LIVESolo l'Inter (35) ha ottenuto più successi in casa del Milan rispetto alla Juventus (25) nella storia della Serie A a girone unico. In aggiunta, bianconeri (107) e nerazzurri (124) sono le sole due ... sport.sky.it Milan-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: traversa di SaelemaekersLa diretta live di Milan-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it UN PUNTO A TESTA PER MILAN E JUVE Finisce 0-0 a San Siro con qualche occasione da rete vanificata dai portieri, un gol annullato per fuorigioco e una traversa. Milan al terzo posto a quota 67 a +3 proprio dai bianconeri, che a loro volta rimangono - facebook.com facebook Inizia il secondo tempo di Milan-Juve #MilanJuve 0-0 x.com