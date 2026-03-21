Diretta gol Serie A LIVE | Milan Torino in campo

Oggi si giocano le partite della 30esima giornata di Serie A, con Milan e Torino in campo. La cronaca e i risultati delle sfide vengono trasmesse in diretta, offrendo aggiornamenti su moviola, tabellino e sintesi delle partite. La giornata coinvolge diverse squadre, con partite che si svolgono in tempo reale e vengono seguite da vicino dagli appassionati di calcio.

Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Torino, D’Aversa nel pre partita: «Questa è una squadra con un potenziale per non occupare quella posizione in classifica» Milan, Allegri nel pre gara: «La classifica si è accorciata, quindi bisogna essere molto bravi. Su Leao. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Lotta salvezza, il calendario a confrontoCosì l'allenatore del Milan: Questa è una partita importante, arriviamo da una sconfitta e la classifica si sta accorciando. E poi il Torino sta facendo bene: servirà una gara tecnicamente molto vali ... sport.sky.it

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