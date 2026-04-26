Diretta gol Serie A | in campo Fiorentina Sassuolo

Oggi si giocano le partite della 34esima giornata di Serie A, con una delle sfide in programma tra Fiorentina e Sassuolo. La partita viene trasmessa in diretta con aggiornamenti su risultato, sintesi e moviola. La cronaca live permette di seguire ogni episodio in tempo reale e di conoscere i risultati finali di questa giornata di campionato. L’evento si inserisce nel contesto della stagione 202526 del massimo campionato italiano.

Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Che cosa bisogna aspettarsi in vista dell’estate Mercato Juventus: Kim resta un obiettivo forte per la difesa, ma il suo arrivo è legato alla partenza di questo big. Svelato lo scenario per l’estate! AIA, CAN A e B da ridisegnare! I nomi per il post Rocchi: avanza un profilo dalla C Zazzaroni puntualizza: «Scacciate via i retropensieri sullo scandalo arbitri! Simpatico modo per festeggiare i 20 anni di Calciopoli» Indagine arbitri, il caso si allarga: il pasticcio Chiné su Rocchi può far crollare la Figc! Occhio all’ipotesi commissariamento Inchiesta...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: in campo Fiorentina Sassuolo Sassuolo Fiorentina | 3-1 | Gli Highlights | Lega Serie A 2025 | fiorentina sassuolo Notizie correlate Diretta gol Serie A: in campo Sassuolo ComoLocatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna…... Diretta gol Serie A LIVE: in campo Sassuolo InterSassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fiorentina - Sassuolo; Fiorentina-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari; Fiorentina - Sassuolo in Diretta Streaming | DAZN IT; Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale. RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA | Diretta gol live score: si parte con Fiorentina-Sassuolo (26 aprile 2026)Risultati Serie A, classifica: l'Inter per agguantare lo scudetto, Milan Juventus importante in zona Champions League dove vuole rientrare il Como. ilsussidiario.net Diretta Fiorentina Sassuolo | Streaming video tv: viola vicini alla salvezza (Serie A, 26 aprile 2026)Analisi della diretta Fiorentina Sassuolo, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net SERIE A | In campo Fiorentina-Sassuolo. DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Fiorentina-Sassuolo l.mws.com/7mvRj2 x.com