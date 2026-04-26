Diretta gol Serie A | Genoa Como 0-2

Nella 34esima giornata di Serie A, si sono disputate le partite con aggiornamenti in tempo reale che hanno coinvolto diverse squadre. Tra gli incontri, un match si è concluso con la vittoria della squadra ospite per 2-0, mentre le altre partite sono state seguite con aggiornamenti sulla cronaca, sui risultati e sulla moviola. La giornata ha visto la possibilità di seguire la diretta delle partite e le sintesi degli eventi più importanti.

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