Il dramma silenzioso dei cattolici in Cina | dodici milioni di fedeli sotto la morsa della repressione e della sorveglianza ideologica

In Cina, circa dodici milioni di cattolici praticano la loro fede in modo clandestino, sotto la stretta sorveglianza delle autorità. Le autorità stanno incrementando le azioni di pressione per convincere queste comunità a unirsi alla Chiesa ufficiale, che è sotto il controllo diretto dello Stato. Le comunità non riconosciute continuano a operare in modo nascosto, affrontando restrizioni e controlli sempre più severi.

Le autorità cinesi stanno intensificando la pressione sulle comunità cattoliche clandestine affinché aderiscano alla Chiesa ufficiale controllata dallo Stato. L’allarme è stato lanciato nelle scorse ore dall’organizzazione internazionale Human rights watch. Negli ultimi anni, il governo cinese ha rafforzato il controllo ideologico, la sorveglianza e le restrizioni di viaggio nei confronti dei circa dodici milioni di cattolici presenti nel Paese. (ANSA FOTO) – Notizie.com Una campagna promossa dal presidente Xi...🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Il dramma silenzioso dei cattolici in Cina: dodici milioni di fedeli sotto la morsa della repressione e della sorveglianza ideologica Notizie correlate Il rifiuto della subalternità ideologica dei cattoliciVittorio Messori, morto la settimana scorsa, sarebbe annoiato dai tanti articoli celebrativi. Il nuovo cacciatore silenzioso della Cina emerge dai cantieri di HuludaoAlcune immagini satellitari offrono l’occasione di vedere più da vicino un esemplare della nuova generazione di sottomarini nucleari d’attacco cinesi.