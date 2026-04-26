Dimarco serve Thuram | esultanza storica che richiama il Fenomeno

Durante la partita di domenica 26 aprile 2026, un assist di Dimarco ha portato Thuram a segnare, creando un momento che ha richiamato un celebre omaggio del passato. L’esultanza di Thuram ha ricordato quella di Moriero nei confronti di Ronaldo, rendendo la scena memorabile per i tifosi presenti allo stadio. Il gesto ha suscitato commenti tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, sottolineando la connessione tra passato e presente nel calcio.

? Cosa sapere Dimarco serve Thuram con assist al Grande Torino domenica 26 aprile 2026.. Il gesto di Thuram richiama l'omaggio storico di Moriero al Fenomeno Ronaldo.. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, in questa domenica 26 aprile 2026, Federico Dimarco ha messo a segno il suo sedicesimo assist della stagione in Serie A, scatenando un gesto di puro riconoscimento da parte di Marcus Thuram. La rete che ha sbloccato il match per i nerazzurri contro il Torino è arrivata grazie a una traiettoria millimetrica: un cross teso, tipico del piede sinistro del difensore, che ha trovato la testa di Thuram sul secondo palo. L’attaccante francese si è imposto con decisione nell’area avversaria, trasformando l’illuminante passaggio nel gol dell’apertura del punteggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dimarco serve Thuram: esultanza storica che richiama il Fenomeno Notizie correlate I social mettono nel mirino l’esultanza di Dimarco: da “che festeggiava?” a “il karma al suo meglio”Dopo l’eliminazione degli azzurri è tornata virale la clip con l’esterno dell’Inter che esultava per il passaggio del turno della Bosnia In pochi... Brocchi: “L’esultanza di Dimarco? Si poteva pure evitare. Gattuso? Credo che abbia…”Cristian Brocchi, ex calciatore rossonero, è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset in merito alla Nazionale Italiana di Calcio. Panoramica sull’argomento Si parla di: ??? Siamo troppo forti, ROSICONI: Inter avanti dopo 45' sul Torino, i tifosi pregustano il 21° scudetto. LIVE - Torino-Inter 0-1, intervallo: Dimarco per Thuram, la differenza per ora è quiTORINO-INTER 0-1 (23' Thuram) LIVE MATCH HALFTIME REPORT - Mantenendo la classica velocità da crociera, l'Inter indirizza questo primo tempo del match contro il Torino. Dopo una fiammata iniziale gran ... msn.com Italia, scoppia il caso Dimarco dopo la vittoria ai playoff | Polemica sull’esultanza a fine partitaFederico Dimarco è stato quindi fortemente criticato sui social e non solo con alcuni ex calciatori, come Lele Adani, che hanno ricordato di lasciare le esultanze al campo e di rimanere concentrati ... ilsussidiario.net