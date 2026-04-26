Nel 1883, un salumiere proveniente da Praga aprì una bottega di carni affumicate in via Orefici a Milano. Questa attività, conosciuta come Peck, si sviluppò nel tempo fino a diventare un punto di riferimento nel settore gastronomico cittadino. La storia della bottega si intreccia con l'evoluzione del quartiere e con la crescita di una clientela fedele, mantenendo una tradizione che dura ancora oggi.

Tutto ebbe inizio nel 1883, quando Francesco Peck, un salumiere arrivato da Prag a, decise di aprire una bottega di carni affumicate in via Orefici a Milano. Non immaginava che stava gettando le basi per quello che sarebbe diventato, per oltre 140 anni, il "tempio della gastronomia" milanese, capace di sedurre dalla Casa Reale dei Savoia (nel 1890 Peck diventa il fornitore ufficiale) a Gabriele D’Annunzio (negli anni ’30 Peck era un salotto culturale, frequentato da intellettuali e politici). I laboratori sotterranei. Oggi sotto la guida di Leone Marzotto, amministratore delegato e presidente, quel mito si rigenera ogni giorno nei laboratori sotterranei, lontano dagli occhi dei clienti ma vicinissimo all’eccellenza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dietro le quinte di Peck, il tempio della gastronomia milanese creato da un salumiere di Praga

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