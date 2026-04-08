L’Italia realizzerà i moduli abitativi per la missione Artemis

L’Italia ha avviato una collaborazione con la NASA per la realizzazione di moduli abitativi destinati alla missione Artemis. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha firmato un protocollo di cooperazione con l’amministratore dell’agenzia spaziale statunitense, che coinvolge direttamente l’industria italiana nella logistica lunare. L’accordo definisce i ruoli e le attività di progettazione e produzione dei moduli.

(Adnkronos) – Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha siglato con l'amministratore della NASA un protocollo di cooperazione che pone l'industria italiana al centro della logistica lunare. L'accordo, firmato alla presenza del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Teodoro Valente, prevede lo sviluppo di moduli abitativi destinati a ospitare gli astronauti. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it L’Italia costruirà la prima base lunare: Torino produce i moduli abitativiIl conto alla rovescia per il lancio di Artemis II è partito da Cape Canaveral, con quattro astronauti pronti a raggiungere l’orbita cislunare. Missione Artemis II: cosa sono i moduli italiani MphDopo 54 anni è ripartita la “corsa” verso la Luna: la missione Artemis II segna un momento storico e un enorme passo avanti grazie anche alla... Temi più discussi: L’Italia avanza ai Mondiali di Pallanuoto: Settebello batte gli Stati Uniti 15-8; Senti Sinner: 'Darei uno dei miei titoli per rivedere l’Italia ai Mondiali'; Bosnia Erzegovina - Italia (1-1) Qualificazioni FIFA 2026; Il presidente Tarantino ha ricevuto a Palazzo Adorno la studentessa salentina che tra pochi giorni rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi Europee Femminili di Matematica. L'Italia realizzerà i moduli abitativi per la missione ArtemisFirmata a Washington l'intesa con la NASA. Almeno un astronauta italiano nelle future missioni del programma Artemis ... adnkronos.com Spazio, l’Italia costruirà le case sulla Luna. Il ministro Urso firma l’accordo con la NasaL'Italia realizzerà moduli abitativi per una presenza stabile sulla Luna, consolidando il suo ruolo nel programma Artemis ... milanofinanza.it Dal 2035 Panini non realizzerà l'album delle figurine della nazionale italiana. L'incarico, infatti, è stato affidato a un'azienda estera dalla Figc. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/clamoroso-figc-panini-perde-figurine-nazionale-60-anni-868777.htmlutm_mediu - facebook.com facebook