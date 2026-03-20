Scolapiatti come farlo durare di più col trucco del bicarbonato e limone

Lo scolapiatti è uno degli oggetti più trascurati in cucina e spesso viene pulito solo con acqua, lasciando accumulare sporco e calcare. Recentemente sono stati condivisi trucchi casalinghi come l’uso di bicarbonato e limone per prolungarne la durata. Questi metodi, molto diffusi online, mirano a migliorare la pulizia e prevenire i depositi di calcare senza ricorrere a prodotti chimici aggressivi.

Lo scolapiatti è uno degli oggetti più trascurati della cucina, e molti lo puliscono davvero di rado: nel migliore dei casi solo con l’acqua. Dedichiamo tempo ai fornelli, al lavello, alle superfici, e intanto lui accumula calcare, macchie opache, residui di umidità che con il tempo diventano qualcosa di meno piacevole da guardare. E da usare. Perché alla fine è lì che appoggiamo piatti, bicchieri e posate appena lavate. Per rimediare, non serve niente di speciale. Bicarbonato e limone, due cose che abbiamo già in cucina, rendono questo trucco particolarmente efficace. Come pulire lo scolapiatti con bicarbonato e limone. Prima di iniziare, in base al modello che abbiamo, smontiamo tutto: vassoio, griglie, ogni componente separato. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Scolapiatti, come farlo durare di più col trucco del bicarbonato e limone Articoli correlati Come smacchiare i cuscini, il trucco del bicarbonato e acetoC'è un momento, di solito quando cambiamo le lenzuola, in cui ci troviamo davanti a quella realtà che preferiremmo ignorare: i... Vuoi leggere i messaggi senza farlo sapere? Ecco il trucco delle spunte blu su WhatsappLe spunte blu di WhatsApp possono essere comode per sapere quando un messaggio è stato letto, ma non sempre si vuole mostrare questa informazione a...