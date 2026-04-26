Un recente test condotto da Altroconsumo ha analizzato 15 dentifrici, tra cui alcuni di marche note e di prezzo elevato. I risultati mostrano che molti di questi prodotti non rispettano standard qualitativi elevati, evidenziando che il costo non sempre corrisponde a una maggiore sicurezza o efficacia. La ricerca sottolinea come alcuni dentifrici di marca costosa presentino caratteristiche simili o peggiori rispetto a quelli più economici.

? Cosa sapere Test Altroconsumo su 15 dentifrici rivela bassi standard qualitativi in molti brand costosi.. Prezzi elevati non garantiscono efficacia mentre prodotti economici superano i marchi famosi.. Nessuno dei 15 dentifrici analizzati nei laboratori di Altroconsumo ha raggiunto una valutazione di qualità ottima, rivelando come la maggior parte dei prodotti in commercio si attesti su livelli medi o addirittura bassi. L’indagine ha coinvolto un campione di 15 tubetti diffusi nella grande distribuzione italiana, sottoponendo i prodotti a test di laboratorio, valutazioni d’uso da parte di oltre 700 consumatori e analisi sull’impatto ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dentifrici: il test rivela il trucco dei brand costosi e insicuri

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