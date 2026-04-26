L’allenatore italiano è arrivato a Londra con l’obiettivo di lavorare sul futuro del club, ma si è trovato subito coinvolto in una situazione difficile legata alle recenti difficoltà della squadra. Durante le prime dichiarazioni, ha parlato di fiducia e di bisogno di ordine, sottolineando anche le sofferenze vissute dalla formazione. La sua presenza nel club coincide con un momento di tensione e cambiamenti.

De Zerbi è arrivato al Tottenham per costruire il futuro e si è trovato subito dentro il passato peggiore del club. Cinque anni di contratto, nessuna clausola d’uscita in caso di retrocessione, una squadra detentrice dell’Europa League ma diciottesima in Premier League, 34 punti in 34 partite e due punti da recuperare sul West Ham. Dopo tre gare, il suo bilancio è minimo ma già pesantissimo: sconfitta col Sunderland, pareggio col Brighton, vittoria al Molineux contro i Wolves. È stata la sua prima vittoria da allenatore degli Spurs e la prima del Tottenham in campionato nel 2026, dopo quindici partite senza successi. Il De Zerbi visto finora non è quello da laboratorio tattico che siamo abituati a vedere (quanto è vero che molte sono cose cavalcate dai giornali e non dalla realtà del campo).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Zerbi a Londra è meno ideologico: parla di fiducia, ordine, sofferenza

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