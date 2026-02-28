Meno campo uso maggiore è l’ordine Più ordine meno fatica Il tennis interiore

Nel mondo dello sport, il rispetto delle regole e delle misure è fondamentale. Il tennis interiore, ad esempio, si basa sulla riduzione del campo di gioco, che porta a un maggiore ordine e a una minore fatica per chi gioca. Praticare uno sport significa conoscere la geometria delle regole e adattarsi con precisione alle misure stabilite, rendendo il gioco più efficiente e controllato.

Cosa vuol dire praticare uno sport? Rispettare una geometria, comprenderne le regole e apprestarsi alle misure con precisione. All’interno di un rettangolo definito da linee bianche si ritrova Aleni, deve capire lo spazio che la circonda e insieme la forma del suo corpo. Aleni è ancora una bambina quando prende in mano per la prima volta una racchetta da tennis, il padre la segue con attenzione e premura, ma i suoi silenzi appaiono spesso imperscrutabili. C’è una forma di opacità che separa Aleni dal padre, rischiarata soltanto da uno sguardo più felice, da una sensazione di esattezza che si allinea al movimento di un gesto ben coordinato. Un’affinità sorprendente che ogni tanto cade con assoluta precisione tra mente e corpo, tra padre e figlia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meno campo uso, maggiore è l’ordine. Più ordine, meno fatica. Il tennis interiore Avvocati, meno iscritti all’ordine ma ci sono più donne. Il presidente Marasca: “Garantita assistenza a tutti”ANCONA - Meno avvocati ma sale il numero delle donne tra i giovani professionisti. Sicurezza e ordine pubblico, il Silp lancia allarme su carenza personale: "Meno propaganda e più misure strutturali"?Il Sindacato Italiano dei Lavoratori di Polizia di Rimini (Silp) pone l’esigenza di investire strutturalmente, uscendo da logiche emergenziali. If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything! Contenuti e approfondimenti su Meno campo. Discussioni sull' argomento Il Comune guadagnerà sempre meno dalle strisce blu; Montecchio Maggiore, a Limena è un treno salvezza delicato; Perde tre dita per il petardo lanciato in campagna: L’aveva costruito lui. Schillaci: Meno liste d’attesa con un maggiore uso di specialisti ambulatorialiLa sanità italiana è e resta pubblica. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci in apertura del suo intervento al 55° Congresso nazionale del Sumai Assoprof, rispondendo alla domanda che fa ... quotidianosanita.it Le parole del mister blucerchiato dopo la sconfitta col Bari: "Siamo più forti dopo il mercato Dobbiamo dimostrarlo sul campo. Bisogna essere meno belli e più pratici, la categoria ti chiede questo" - facebook.com facebook