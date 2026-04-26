Dal talento brasiliano a Milano e Sanremo | il tour del pianista vincente

Il pianista brasiliano, vincitore di un importante concorso internazionale, si esibirà a Milano il 27 aprile e a Sanremo il 30 dello stesso mese. Le due tappe fanno parte di un tour che celebra la vittoria ottenuta al concorso RPM Sanremo. L’artista ha già suonato in diverse città e si prepara a portare il suo talento anche nelle date italiane.

? Cosa sapere Il pianista Estefan Vergara Iatcekiw suonerà a Milano il 27 aprile e Sanremo il 30.. Il tour celebra la vittoria del brasiliano al concorso internazionale RPM Sanremo.. Il pianista brasiliano Estefan Vergara Iatcekiw si prepara a un doppio appuntamento musicale di alto profilo tra Milano e Sanremo, con un’anteprima prevista per lunedì 27 aprile alle ore 18:00 presso lo Steinway & Sons Flagship Store e il grande concerto sinfonico programmato per giovedì 30 aprile alle 18:00 al Teatro dell’Opera del Casinò. Questa serie di eventi celebra il successo della settima edizione di RPM Sanremo, il concorso pianistico internazionale promosso dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, che ha come vincitore proprio il giovane artista brasiliano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal talento brasiliano a Milano e Sanremo: il tour del pianista vincente Notizie correlate Leggi anche: Spettacolo del pianista Giovanni Bertolazzi, talento del panorama internazionale Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasilianoCalciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Chelsea, Estevao va ko: stagione finita e Mondiali fortemente a rischio; Neymar: Rodrygo, Vinicius e Cherki fra i pochi talenti veri nel calcio. Milano, milionario brasiliano acquista Palazzo Taverna. Gli inquilini (tra cui Galliani) vanno via?Il palazzo, composto da 8 appartamenti su 3 piani, con 169 mq di rimesse e cantine, fino alla fine del 2025 era della marchesa Rossella Manzone, di 68 anni, che l'aveva ereditato nel 2023. Il nuovo ... gazzetta.it Milano, Palazzo Taverna venduto per 52,5 milioni al brasiliano Neto. E l’affitto a Galliani non sarà rinnovatoUn altro tassello del centro storico di Milano cambia proprietà. Palazzo Taverna, edificio di pregio situato in via Bigli, tra via Montenapoleone e via Manzoni, è stato acquistato dal manager ... affaritaliani.it #Juventus arrivata a #Milano La carica dei tifosi - VIDEO - facebook.com facebook Infermiere, comico, autore: la storia dell’attore nato in provincia di Milano e diventato uno dei volti più amati della comicità italiana x.com