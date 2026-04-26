A partire dal 2027, entreranno in servizio nuovi operatori scolastici che svolgeranno mansioni simili a quelle degli ex bidelli, ma con uno stipendio più elevato. La loro presenza sarà prevista tra il 2027 e il 2028, introducendo una figura professionale dedicata al supporto nelle scuole. Questa novità rappresenta un cambiamento nel personale dedicato alle attività di assistenza e gestione degli ambienti scolastici.

Dal 20272028 entrerà in scena una nuova figura nel mondo della scuola: quella dell’operatore scolastico. Inizialmente l’introduzione di questa professionalità era prevista per l’anno scolastico 20262027, ma il decreto 19 del 19 febbraio scorso, convertito in legge solo nei giorni scorsi ha stabilito lo slittamento. Un ritardo che è ben visto dalle scuole che non erano certo pronte ad accogliere questa novità. Ma quale sarà la differenza tra il collaboratore scolastico (l’ex bidello) e l’operatore? Intanto i criteri d’accesso: il primo può entrare nel mondo dell’istruzione con un diploma di qualifica triennale di un istituto professionale...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal 2027 arrivano gli operatori scolastici, avranno compiti simili ai collaboratori (gli ex bidelli) ma guadagneranno di più

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