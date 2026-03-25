consegnati a 115 operatori scolastici gli attestati del progetto sicurezza 0 6

Premiati i partecipanti che hanno completato il training sulle manovre di disostruzione delle vie aeree e sull'utilizzo del defibrillatore Ben 115 tra insegnanti e collaboratori scolastici formati per intervenire in caso di emergenza nelle scuole. A loro sono stati consegnati gli attestati del percorso formativo Progetto “Sicurezza 0-6”, promosso dall’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Arezzo. La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta il 24 marzo nella sala riunioni di palazzo Fossombroni. Alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti, sono stati premiati i partecipanti che hanno completato con successo il training sulle manovre di disostruzione delle vie aeree e sull'utilizzo del defibrillatore (Blsd). 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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