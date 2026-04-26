Dai misteri d’Italia a San Siro un secolo di mafia a Milano

Negli ultimi cento anni, Milano ha visto la presenza di organizzazioni mafiose provenienti dal Sud Italia, con arrivi nel dopoguerra di figure legate alla criminalità siciliana. La città è stata teatro di attività criminali che hanno coinvolto quartieri, anche attraverso il controllo di droga e territori. Durante gli anni ’90 sono stati avviati grandi processi giudiziari contro queste organizzazioni, mentre negli ultimi tempi si sono registrate infiltrazioni nel settore immobiliare di San Siro, culminate con l’omicidio di un noto esponente criminale.

Dall’arrivo nel dopoguerra di ’ndrine e padrini siciliani ai misteri d’Italia, dalla colonizzazione e il contollo militare di quartieri inondati dalla droga ai maxi-processi degli anni ’90 e alla recente infiltrazione nel business di San Siro, con l’omicidio di Antonio Bellocco. Torna in versione ampliata e aggiornata il saggio “Mafia a Milano” (Zolfo), pubblicato per la prima volta nel 1996 dai giornalisti Mario Portanova, Giampiero Rossi e Franco Stefanoni. L’edizione, che arriva fino alle inchieste degli ultimi anni, con l’introduzione del professor Nando Dalla Chiesa, verrà presentata martedì alle 18 alla Casa della Memoria. Oltre ai tre autori, intervengono la vicesindaca Anna Scavuzzo e la procuratrice di Venezia Alessandra Dolci, che per anni ha coordinato la Direzione distrettuale antimafia di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dai misteri d’Italia a San Siro, un secolo di mafia a Milano Notizie correlate Leggi anche: Dai concerti di San Siro alle case olimpiche, Milano tra sport, spettacolo e mondanità Leggi anche: Dai muri del diavolo ai misteri di Torino: i luoghi esoterici sparsi per l’Italia Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Dai misteri d’Italia a San Siro, un secolo di mafia a Milano; Storica sfida di Coppa a San Siro: contro l’Inter il Como vuole conquistare la finalissima; In terra di Po torna la festa di Santa Franca; I Muse hanno pubblicato ‘Cryogen’. Dai misteri d’Italia a San Siro, un secolo di mafia a MilanoDall’arrivo nel dopoguerra di ’ndrine e padrini siciliani ai misteri d’Italia, dalla colonizzazione e il contollo militare di quartieri ... ilgiorno.it Dopo oltre due anni riflettori di nuovo accessi sulla partita di San Siro. Nel video il dialogo tra arbitro e VAR #SportMediaset - facebook.com facebook , I giallorossi vincono contro il Bologna con le reti di Malen e El Aynaoui nel primo tempo e accorciano sulla Juve che domenica sera affronterà il Milan a San Siro #Corrieredellosport #Bologna #Roma x.com