Negli Stati Uniti, recenti episodi di violenza hanno coinvolto diverse figure pubbliche e eventi pubblici. Sono stati segnalati attacchi contro l’ex presidente in due diverse località, con incidenti che hanno coinvolto anche la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. A questi si aggiunge l’uccisione di un attivista e situazioni di sparatorie durante eventi pubblici, evidenziando una serie di episodi che continuano a scuotere il paese.

Dagli attentati contro Donald Trump, prima a Butler e poi a West Palm Beach, fino all’uccisione di Charlie Kirk e agli spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: la scia di violenza negli Stati Uniti non si ferma. L’episodio all’Hotel Hilton di Washington, che poteva trasformarsi in una strage e nel quale è rimasto ferito un agente del Secret Service, rappresenta solo l’ultimo anello di una catena che negli ultimi anni ha colpito figure politiche e luoghi simbolici. Gli attentati contro Trump Nel luglio del 2024 Trump venne colpito mentre era sul palco di un comizio a Butler, in Pennsylvania. Il presidente riuscì a salvarsi miracolosamente.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dagli attentati a Trump all’uccisione di Kirk: la scia di violenza che continua a scuotere l’America

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