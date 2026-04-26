Da imprenditore a presidente | Macfrut capitale dell’ortofrutta Un’esperienza entusiasmante

Un imprenditore che ha recentemente assunto il ruolo di presidente ha commentato con entusiasmo la crescita della fiera dedicata all’ortofrutta, definendola un punto di riferimento nel settore. Ha sottolineato che il valore di un evento fieristico si misura principalmente attraverso la soddisfazione degli operatori che vi partecipano. La manifestazione attira professionisti da diverse aree, consolidandosi come un appuntamento centrale per il comparto.

"Il vero valore di una fiera è attribuito dalla soddisfazione degli operatori che la hanno frequentata. A Macfrut la soddisfazione è davvero stata tanta, da parte di tutti, delegazioni estere comprese". Patrizio Neri, presidente di Cesena Fiera dallo scorso settembre dopo le dimissioni di Renzo Piraccini e per la prima volta al timone della rassegna italiana simbolo dell’intera filiera ortofrutticola, promuove l’edizione appena finita in archivio. Neri, quali sono i riscontri del giorno dopo? "In tanti, dandoci appuntamento all’anno prossimo, ci hanno già chiesto la possibilità di allargare i loro stand. Si sta sempre più diffondendo la consapevolezza che per gli operatori del comparto, prendere parte a questa tre giorni è diventato imprescindibile".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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