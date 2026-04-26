Cybersecurity | l’Europa blocca i colossi cinesi per salvare le reti

L’Unione Europea sta avviando una revisione del Cybersecurity Act, con l’obiettivo di imporre restrizioni sui principali fornitori di tecnologia provenienti dalla Cina, tra cui Huawei e ZTE. La Commissione europea ha annunciato questa iniziativa per rafforzare la sicurezza delle reti digitali, dopo aver valutato i rischi associati a tali aziende. La revisione mira a regolamentare più strettamente l’uso di dispositivi di provenienza cinese nelle infrastrutture critiche.

? Cosa sapere La Commissione von der Leyen avvia la revisione del Cybersecurity Act per limitare Huawei e ZTE.. La sostituzione delle tecnologie cinesi richiede investimenti stimati in decine di miliardi di euro.. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen ha avviato una revisione del Cybersecurity Act che punta a limitare l’impiego di tecnologie provenienti da nazioni considerate ad alto rischio per la sicurezza digitale, con impatti potenzialmente devastanti sulle casse pubbliche europee. Il piano di Bruxelles mira a proteggere le infrastrutture essenziali — come i sistemi di gestione dell’acqua, gli ospedali, i servizi di pagamento elettronico e le reti elettriche — dalle interferenze esterne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cybersecurity: l’Europa blocca i colossi cinesi per salvare le reti Notizie correlate Pirelli: il Governo blocca i cinesi per salvare il mercato USAIl governo italiano ha blindato l'accesso di Pirelli al mercato statunitense attraverso l'attivazione del golden power, neutralizzando il potere... Guizhou imbiancata: grandine da record blocca le strade cinesiIl sud-ovest della Cina ha subito un colpo di scena climatico nel pomeriggio di giovedì 2 aprile. Panoramica sull’argomento Cybersecurity Act, doppio fronte per l’Europa: la Cina alza la pressione, ma pure le telco chiedono cautelaSicurezza, sovranità e mercato si intrecciano nella riforma del Cybersecurity Act. Bruxelles spinge per reti più resilienti, ma tra minacce di ritorsioni e costi elevati, il compromesso è ancora tutto ... wired.it Cybersecurity Act, l'Europa vuole tagliare fuori la Cina dalle reti 5G. Ci riuscirà davvero, stavolta?Mettere le reti 5G e tutto l’Information and Communication Technology (Ict) in massima sicurezza. È questa la missione del nuovo Cybersecurity Act messa nero su bianco nella proposta di revisione (l ... wired.it