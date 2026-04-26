Cybersecurity | l’Europa blocca i colossi cinesi per salvare le reti

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Europea sta avviando una revisione del Cybersecurity Act, con l’obiettivo di imporre restrizioni sui principali fornitori di tecnologia provenienti dalla Cina, tra cui Huawei e ZTE. La Commissione europea ha annunciato questa iniziativa per rafforzare la sicurezza delle reti digitali, dopo aver valutato i rischi associati a tali aziende. La revisione mira a regolamentare più strettamente l’uso di dispositivi di provenienza cinese nelle infrastrutture critiche.

? Cosa sapere La Commissione von der Leyen avvia la revisione del Cybersecurity Act per limitare Huawei e ZTE.. La sostituzione delle tecnologie cinesi richiede investimenti stimati in decine di miliardi di euro.. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen ha avviato una revisione del Cybersecurity Act che punta a limitare l’impiego di tecnologie provenienti da nazioni considerate ad alto rischio per la sicurezza digitale, con impatti potenzialmente devastanti sulle casse pubbliche europee. Il piano di Bruxelles mira a proteggere le infrastrutture essenziali — come i sistemi di gestione dell’acqua, gli ospedali, i servizi di pagamento elettronico e le reti elettriche — dalle interferenze esterne.🔗 Leggi su Ameve.eu

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