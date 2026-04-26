Cuochi eccellenti della regione presente anche una perla locale Ci apprezzano per classicità e tradizione

Durante il fine settimana si è tenuta a Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli, la festa organizzata dall’associazione CheftoChef, che ha visto la partecipazione di alcuni tra i migliori cuochi della regione, tra cui anche una rappresentante locale nota per la sua cucina incentrata sulla tradizione e i piatti classici. L’evento si è svolto nei giorni 19 e 20 aprile e ha riunito professionisti del settore in un’occasione di confronto e valorizzazione delle eccellenze culinarie.

La Sangiovesa, gioiello santarcangiolese, protagonista a Centomani. Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli, ha ospitato (19-20 aprile) la grande festa dell’associazione CheftoChef, che riunisce i migliori cuochi della regione. Una due giorni per ritrovarsi e ragionare di futuro, per lavorare sui.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Ceriano Laghetto, una nuova auto per la Polizia locale con il contributo della RegionePrevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Cuochi eccellenti della regione, presente anche una perla locale. Ci apprezzano per classicità e tradizione. Agricoltura: siglato a Cagliari, il protocollo d’intesa tra Assessorato Agricoltura e Unione Regionale Cuochi per la promozione della cultura gastronomica della Sardegna in ...Cagliari, 25 gennaio 2024 – Siglato a Cagliari, nella sede dell’Accademia del Buon Gusto, il Protocollo d’intesa che sancisce un’importante collaborazione tra Assessorato dell’Agricoltura e Riforma ... regione.sardegna.it A Spoleto il consiglio nazionale della Federazione dei cuochiSPOLETO - Cuochi da tutta Italia a Spoleto. Si terrà nelle giornate di domani e martedì, a Spoleto, il consiglio nazionale della Federazione italiana cuochi (Fic) grazie al progetto di valorizzazione ... lanazione.it