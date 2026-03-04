Ceriano Laghetto una nuova auto per la Polizia locale con il contributo della Regione

Da ilnotiziario.net 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ceriano Laghetto la Polizia locale ha ricevuto un nuovo veicolo di servizio, una Jeep Avenger ibrida. La Regione Lombardia ha coperto il 50% dei costi per l'acquisto del mezzo. La consegna di questa vettura rafforza il parco auto a disposizione delle forze dell'ordine locali. La Jeep è entrata in servizio nelle ultime settimane e sarà utilizzata per le attività quotidiane.

Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. L’Italia è il secondo paese al mondo per calvizie: cosa c’è davvero dietro la caduta dei capelli e come agiscono gli integratori Non è solo una questione estetica, e nemmeno un destino scritto nel DNA. La caduta. All’Ospedale Niguarda di Milano è stato eseguito per la prima volta in Italia un trapianto. La Regione Lombardia compie un passo decisivo verso la regolamentazione e la promozione dell’Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

ceriano laghetto una nuova auto per la polizia locale con il contributo della regione
© Ilnotiziario.net - Ceriano Laghetto, una nuova auto per la Polizia locale con il contributo della Regione

Polizia e Guardia di Finanza tra Ceriano Laghetto e Cesano Maderno, maxi operazioneLe pattuglie hanno controllato zone ferroviarie, boschi e accessi al parco, identificando numerosi soggetti.

Il Villaggio di Natale (con trenino) a Ceriano LaghettoIn piazza Diaz, piazza Lombardia, via Cadorna, piazzale Martiri di Odessa e via Carducci si aprirà il Villaggio di Natale con i mercatini, le casette...

Altri aggiornamenti su Ceriano Laghetto.

Temi più discussi: Ceriano Laghetto, nuova auto per la polizia locale; La bretella della SP31 non è una discarica, più controlli e videosorveglianza contro gli incivili tra Saronno e Ceriano; Rifiuti lungo la bretella tra Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro, alleanza tra comuni e province contro gli incivili; Tavolo congiunto per fermare l’abbandono dei rifiuti.

ceriano laghetto ceriano laghetto una nuovaCeriano Laghetto, una nuova auto per la Polizia locale con il contributo della RegioneLa Polizia locale di Ceriano Laghetto si è dotata di un nuovo veicolo di servizio, una Jeep Avenger ibrida, il cui acquisto è stato coperto al 50% da ... ilnotiziario.net

La bretella della SP31 non è una discarica, più controlli e videosorveglianza contro gli incivili tra Saronno e CerianoIncontro operativo tra Comune di Ceriano Laghetto, Città di Saronno e Provincia di Como per affrontare i ripetuti episodi di abbandono di rifiuti lungo la bretellina ... varesenews.it

Trova facilmente notizie e video collegati.