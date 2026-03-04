A Ceriano Laghetto la Polizia locale ha ricevuto un nuovo veicolo di servizio, una Jeep Avenger ibrida. La Regione Lombardia ha coperto il 50% dei costi per l'acquisto del mezzo. La consegna di questa vettura rafforza il parco auto a disposizione delle forze dell'ordine locali. La Jeep è entrata in servizio nelle ultime settimane e sarà utilizzata per le attività quotidiane.

© Ilnotiziario.net - Ceriano Laghetto, una nuova auto per la Polizia locale con il contributo della Regione

