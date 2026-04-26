A Napoli, un edificio è crollato, costringendo diverse persone a lasciare le proprie case. L’associazione Abbac si è messa a disposizione per offrire supporto e accoglienza alle famiglie coinvolte. Nel frattempo, si discute dell’istituzione di una Task Force dedicata alla sicurezza degli immobili nella città, al fine di prevenire futuri incidenti di questo tipo.

"> Necessità di una Task Force per la Sicurezza degli Immobili a Napoli. A seguito del drammatico crollo di una palazzina a Napoli, l’associazione ABbac ha manifestato la propria vicinanza alle persone colpite dall’evento. In un momento così critico, ABbac si propone di collaborare con la Prefettura e il Comune di Napoli per garantire un supporto immediato a chi ha perso la propria casa, come già avvenuto in altre emergenze, compreso il recente episodio relativo al Teatro Sannazaro. Il presidente nazionale di ABbac, Agostino Ingenito, ha sottolineato l’importanza di garantire assistenza alle famiglie colpite, ma ha anche chiamato a una riflessione urgente sulla sicurezza degli edifici a Napoli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Crollo a Napoli: Abbac offre supporto e accoglienza per gli sfollati.

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