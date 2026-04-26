Durante la maratona di Boston, a circa un chilometro dal traguardo, due atleti si sono fermati e si sono aiutati a superare un ostacolo. La scena è stata catturata da diverse telecamere e ha suscitato emozioni tra i presenti e gli spettatori online. La gara, nota per il suo prestigio, si è conclusa con questo gesto che ha commosso molti e ha fatto parlare di solidarietà nello sport.

Maratona di Boston, una delle gare più prestigiose al mondo, si è trasformata in una storia di sport e umanità che ha fatto il giro del web. A meno di un chilometro dal traguardo, un giovane atleta è crollato a terra per i crampi, quando la gara sembrava ormai conclusa. In quel momento, due rivali hanno compiuto una scelta inaspettata ed invece di proseguire per migliorare il proprio tempo, si sono fermati per aiutarlo. Il loro gesto ha cambiato il finale della corsa e ha emozionato pubblico e spettatori, con una scena che va oltre la competizione e racconta il vero spirito dello sport. Il protagonista della vicenda è Ajay Haridasse, 21 anni, che durante la gara del 20 aprile si è accasciato a terra a causa di forti crampi proprio nel momento più delicato della competizione.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Crolla a 1 km dal traguardo: quello che fanno due rivali alla maratona di Boston lascia senza parole e commuove

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