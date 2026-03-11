Una madre di una città del Texas ha condiviso sui social che nessuno dei invitati si è presentato alla festa di compleanno della sua bambina di 9 anni, lasciandola molto delusa e sentendosi fallita. La donna ha raccontato di aver chiesto aiuto e comprensione, ma il risultato è stato il completo assenteismo degli invitati. La situazione ha suscitato una risposta collettiva nella comunità locale.

Una città del Texas ha risposto alla richiesta di aiuto di una madre dopo che nessuno si era presentato alla festa di compleanno della figlia di 9 anni. Samantha Chamberlain aveva organizzato una festa in una pizzeria, e la figlia era elettrizzata all’idea, come raccontato a KRIS 6 News. “Era davvero emozionata”, ha detto Chamberlain, “Pensava solo: ‘Avrete finito di decorare prima che arrivino gli ospiti?'”. Dopo 30 minuti dall’inizio della festa, però, non si era presentato ancora nessuno. “Mi sono sentita un po’ come se avessi fallito, e so che non è giusto, ma in un certo senso mi sono sentita come se l’avessi delusa”, ha detto Chamberlain. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alla festa di compleanno di mia figlia non è venuto nessuno. Sento di aver fallito”: una madre si sfoga sui social, quello che succede dopo la lascia senza parole

