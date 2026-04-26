Crespina Lorenzana cromo esavalente nell' acqua | chiusi i pozzi a uso domestico

Il sindaco di Crespina Lorenzana ha firmato un’ordinanza che vieta temporaneamente l’uso dei pozzi privati per uso domestico. La decisione è stata presa sabato 25 aprile a causa di rilevamenti che hanno riscontrato la presenza di cromo esavalente nell’acqua prelevata da alcuni pozzi. La misura mira a tutelare la salute pubblica e riguarda solo l’utilizzo domestico dei pozzi interessati.

Il sindaco di Crespina Lorenzana David Bacci nella giornata di sabato 25 aprile ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente, a tutela dell’igiene e della salute pubblica, con cui viene disposto, in via esclusivamente cautelativa, il divieto di utilizzo dei pozzi privati a uso domestico (in.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Chiusi i pozzi a uso domestico a Crespina Lorenzana (Pisa): rilevata presenza di cromo esavalenteStop all’utilizzo dei pozzi privati a uso domestico a Ceppaiano, frazione di Crespina Lorenzana in provincia di Pisa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Chiusi i pozzi a uso domestico a Crespina Lorenzana (Pisa): rilevata presenza di cromo esavalente; Crespina Lorenzana, cromo esavalente nell'acqua: chiusi i pozzi a uso domestico; Cromo esavalente, stop all'utilizzo dei pozzi; Cromo esavalente, stop all'uso di acqua dei pozzi nella frazione di Ceppaiano. Cromo esavalente, stop all'uso di acqua dei pozzi nella frazione di CeppaianoL'ordinanza è stata emessa in via cautelativa. Il sindaco: Presenza probabilmente riconducibile al fenomeno del Keu ... rainews.it Cromo esavalente in un pozzo a Ceppaiano: stop all'uso dell'acqua privataA seguito delle ultime analisi eseguite durante il piano di monitoraggio ambientale, è stata rilevata la presenza di cromo esavalente in un pozzo ... gonews.it Biblioteca comunale Crespina Lorenzana. Mike Block (Producer) · Chopin Nocturne Op. 9 No. 2. Oggi è la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore Avete mai pensato a quante emozioni e sensazioni diverse possono farci provare i libri . . . @retebi - facebook.com facebook