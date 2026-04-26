A Milano, il 26 aprile 2026, si parla della gestione delle fatture inviate ai feriti italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. La vicenda, dopo alcune rettifiche, viene giudicata in modo critico da un esperto, che definisce la situazione inaccettabile dal punto di vista etico. La discussione si concentra sulle differenze tra il sistema sanitario svizzero e quello italiano, evidenziando come in Italia venga posta particolare attenzione alla persona e alla salute.

Milano, 26 aprile 2026 – “La vicenda delle fatture inviate ai feriti italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana appare, anche alla luce delle successive rettifiche, profondamente inopportuna e, per molti aspetti, eticamente inaccettabile. In un contesto emergenziale di tale gravità, la priorità deve essere la presa in carico immediata delle vittime, non certo la traslazione burocratica dei costi su persone già colpite da un evento traumatico". Lo afferma in una nota Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale, past president di ANPAS e vice presidente di Samaritan International.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans Montana, Pregliasco: “Sanità svizzera disumana e iniqua, in Italia al centro la persona e la salute”

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