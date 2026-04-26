Cosmetici e test su animali Basic Gaia | Vegan e cruelty free non coincidono un paradosso che molti ignorano

Negli ultimi anni, molte aziende nel settore dei cosmetici hanno adottato politiche di non test sugli animali e si sono etichettate come vegan e cruelty free. Tuttavia, la distinzione tra i due termini spesso non è chiara e può creare confusione tra i consumatori. Le normative europee vietano i test su animali per i nuovi cosmetici, ma il dibattito su cosa comporta esattamente questa scelta continua a essere aperto.

Tra divieti europei, regole globali e molta confusione, il cruelty free resta un tema complesso. Sempre più brand dichiarano di non testare più sugli animali, ma cosa significa davvero? Fanpage.it ne ha parlato con Basic Gaia, creator e divulgatrice sui temi del cruelty free e del beauty consapevole.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il video dei cinghiali che “giocano” a pallone in un campetto di Roma racconta molto su questi animaliUn video mostra alcuni cinghiali in un campetto di Roma che spingono un pallone da calcio col muso: un comportamento legato a gioco e che racconta... Leggi anche: Stella McCartney Falabella Mini: la vera prova cruelty-free Aggiornamenti e dibattiti Cosmetici e test su animali, Basic Gaia: Vegan e cruelty free non coincidono, un paradosso che molti ignoranoTra divieti europei, regole globali e molta confusione, il cruelty free resta un tema complesso. Sempre più brand dichiarano di non testare più sugli animali, ma cosa significa davvero? Fanpage.it ne ... fanpage.it Test cosmetici sugli animali: da oggi stop in tutta EuropaStop ai test su animali per i prodotti cosmetici. Oggi, lunedì 11 marzo, entra in vigore il divieto totale in tutta l’Unione Europea, grazie alla direttiva europea 2003/15/CE: tutte le sostanze usate ... greenme.it