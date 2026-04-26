Così si uccide una grande ricorrenza

Il 25 aprile, volando a bassa quota sopra l’Italia, si nota che molte bandiere esposte indicano la presenza di Hamas, Hezbollah e Iran. Questa ricorrenza, tradizionalmente legata alla liberazione del paese, si svolge in un contesto in cui simboli di gruppi e nazioni straniere sono visibili tra la folla. La presenza di queste bandiere suscita attenzione e riflessioni sulla rappresentazione e sull’interpretazione di questa giornata.

Volando a bassa quota sopra l'Italia il 25 aprile, verrai a sapere dalle bandiere esposte che l'Italia è stata liberata da Hamas, dagli Hezbollah, e persino dall'Iran. Viviamo in un mondo rovesciato. La liberazione è avvenuta 81 anni fa nel nome della vittoria sul nazifascismo la cui bandiera nera è stato lo sterminio degli ebrei. Mia madre, Wanda Lattes, era una staffetta partigiana decorata, capace di svolgere da ragazzina (espulsa da scuola e dall'università in base alle leggi razziali) il suo eroico compito mentre si nascondeva dalla caccia nazisfascista con tutta la sua famiglia. Nei documenti falsi da Wanda Lattes divenne Elena Lattanzi per poter affrontare i controlli mentre in bicicletta trasportava le pistole partigiane nel cestino, senza paura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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