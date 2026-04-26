A Cosenza, i lavori di bitumazione legati al Piano Resilienza Climatica coinvolgeranno via Morrone e via Barlaam dal 27 al 30 aprile. Durante questo periodo, saranno istituiti blocchi e divieti di sosta nelle due strade, in modo da consentire le operazioni di asfaltatura. La circolazione subirà restrizioni temporanee per tutta la durata dei lavori.

? Cosa sapere Cosenza: blocchi e divieti di sosta in via Morrone e via Barlaam dal 27 aprile.. I lavori di bitumazione per il Piano Resilienza Climatica dureranno fino al 30 aprile.. Dal 27 al 30 aprile 2026, il Comune di Cosenza attiverà restrizioni alla viabilità e divieti di sosta in diverse zone cittadine per consentire i lavori di bitumazione su via A. Morrone, via U. Spirito, la traversa F. Caruso e via Barlaam di Calabria. Mentre ci si prepara a una settimana di cantieri che toccheranno arterie importanti della nostra città, le operazioni di ripristino del manto stradale prendono forma come tassello necessario di un piano più vasto. Non si tratta di semplici buche da tappare, ma del completamento tecnico di interventi già avviati da Enel Distribuzione S.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza, cantieri in città: blocchi e divieti dal 27 al 30 aprile

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