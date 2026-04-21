Un Posto al Sole anticipazioni dal 27 al 30 aprile | doppio episodio in arrivo
Settimana “ridotta”, quella di cui vi stiamo per presentare le anticipazioni, per gli appassionati di Un Posto al Sole: le puntate andranno in onda infatti da lunedì 27 a giovedì 30 aprile, senza l’appuntamento del venerdì per la Festa dei lavoratori. Nessun taglio però sul fronte dei contenuti.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Panoramica sull’argomento
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