Cosa vedere su Sky Cinema stasera Domenica 12 Aprile 2026 - La riunione di condominio

Stasera su Sky Cinema e NOW è prevista una serata dedicata a diversi generi, con orari e titoli che spaziano tra azione, commedie e grandi classici. Uno degli appuntamenti principali è previsto alle 21 su Sky Cinema Uno HD, offrendo agli spettatori una scelta tra diversi film e programmi. La programmazione include anche la pellicola intitolata

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) spazio alla satira con La riunione di condominio, commedia corrosiva ambientata nel cuore di Madrid. Quella che dovrebbe essere una tranquilla assemblea tra vicini per discutere della sostituzione dell’ascensore degenera rapidamente in uno scontro acceso, quando emerge la notizia dell’arrivo di un nuovo inquilino considerato problematico. Tra tensioni, pregiudizi e dinamiche di gruppo, il film offre uno spaccato ironico e pungente della convivenza urbana. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) emoziona Cast Away, con Tom Hanks premiato ai Golden Globe e diretto da Robert Zemeckis.🔗 Leggi su Digital-news.it

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