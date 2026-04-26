Quando il gestore non riesce ad accedere al contatore dell’acqua, non può effettuare la lettura dei consumi. Questo può accadere per vari motivi, come l’ostruzione o la posizione difficile da raggiungere. In assenza di una lettura diretta, si ricorre a metodi alternativi per determinare i consumi, spesso basati su stime o periodi precedenti. La mancata lettura può influire sulla corretta fatturazione delle utenze idriche.

Per evitare di pagare bollette non commisurate ai consumi reali, la lettura del contatore è fondamentale sia per l’acqua che per luce e gas. Può capitare, però, che il gestore non riesca ad accedere al misuratore, soprattutto se quest’ultimo si trova all’interno dell’abitazione privata o in un luogo non raggiungibile. In questi casi, cosa succede per il servizio idrico e quali regole stabilisce la normativa per garantire una corretta gestione dei dati di consumo? Che succede se il contatore non si riesce a leggere?. Se il contatore non è accessibile, il tentativo di lettura viene considerato non andato a buon fine. Ciò accade ad esempio se il misuratore si trova all’interno dell’abitazione e in casa non c’è nessuno oppure se si trova in uno spazio privato chiuso non raggiungibile senza la presenza dell’utente.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cosa succede se il gestore non può accedere al contatore dell’acqua per leggerlo

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