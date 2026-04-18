Furto di contatore dell’acqua a Catania | denunciato un 46enne

Un uomo di 46 anni è stato denunciato a Catania per aver sottratto un contatore dell’acqua. La segnalazione è arrivata alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. I carabinieri della stazione locale hanno raccolto elementi e portato avanti i controlli necessari per verificare la vicenda. Al momento, si attendono ulteriori sviluppi sulle procedure giudiziarie.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La segnalazione e l’avvio delle indagini. I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno denunciato un uomo di 46 anni originario di Catania, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, con l’accusa di aver sottratto un contatore dell’acqua. L’intervento è scattato dopo la denuncia di un cittadino che aveva segnalato la scomparsa del dispositivo installato all’esterno della propria abitazione, direttamente sulla strada. Le immagini di videosorveglianza decisive. Le indagini si sono concentrate sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno permesso di ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Furto di contatore dell’acqua a Catania: denunciato un 46enne Notizie correlate Nuovo blitz nel bar Cavalletti ai Parioli: manomesso il contatore dell’acqua, altra denuncia per furtoDopo il furto di elettricità da 360mila euro, nuovo sopralluogo nel locale: anomalie sul contatore dell’acqua e controlli fiscali. Catania, minorenne denunciato per tentato furto di uno scooter su Viale LibertàIn serata, alle 21:15, una coppia di Carabinieri liberi dal servizio, marito e moglie, transitando su Viale Libertà all’altezza di via Umberto, ha... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Acqua in casa senza contratto né contatore, scoperto un intero condominio allacciato abusivamente; Blitz da Cavalletti, tre arresti per furto di energia elettrica. Nei guai l'impero dei Delle Fave; FURTO DI ENERGIA ELETTRICA: RITO ABBREVIATO PER L'IMPRENDITORE DEI SUPERMERCATI; Polizia di Stato, controlli a Crotone: denunciato imprenditore per furto di energia. Ruba un contatore dell’acqua, individuato e denunciatoL’uomo, nel corso della notte, dopo aver raggiunto l’abitazione della vittima, aveva divelto il contatore idrico posizionato sulla strada, per poi allontanarsi rapidamente ... grandangoloagrigento.it Catania. Ruba un contatore dell’acqua: individuato e denunciato dai CarabinieriProseguono i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, finalizzati anche al contrasto dei reati contro il patrimonio e alla tutela dei ... libertasicilia.it Nel messaggio c’è un numero falso da cui può scaturire un furto di dati e soldi. Lo stesso trucco usato anche altrove Allertata la polizia - facebook.com facebook Blitz da Cavalletti, tre arresti per furto di energia elettrica. Nei guai l'impero dei Delle Fave ift.tt/VzaCP9Q x.com