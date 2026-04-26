Le trattative tra il giocatore e il club sono riprese, con incontri che sembrano aver portato a progressi tangibili. Dopo periodi di discussione interrotta, le parti hanno ripreso i contatti per definire il rinnovo del contratto. Le discussioni si sono concentrate su dettagli specifici, e le posizioni sembrano avvicinarsi, aprendo la strada a un possibile accordo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il dialogo è ripartito e, stavolta, con prospettive concrete. Leonardo Spinazzola e il Napoli tornano a trattare per il rinnovo, ribaltando uno scenario che solo poche settimane fa sembrava chiuso. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il terzino azzurro, arrivato a parametro zero e diventato uno dei colpi più riusciti dell’era Conte, è ora al centro di una trattativa che può portare alla prosecuzione del rapporto. Il Corriere dello Sport sottolinea come il contratto in scadenza il 30 giugno avesse aperto già da mesi le porte a un possibile addio, con la possibilità per il giocatore di accordarsi liberamente con altri club.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Spinazzola-Napoli, prove di rinnovo. L’intesa ora è più vicina”

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