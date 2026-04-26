Corriere dello Sport | Lobotka la regia del futuro L’idea è un biennale

Il nome di Stanislav Lobotka continua a essere al centro delle voci di mercato del Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società sta valutando un rinnovo contrattuale con un accordo di due anni. La trattativa sembra essere in corso, ma non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali o eventuali accordi definitivi. La proposta riguarda un prolungamento dell’attuale contratto del centrocampista.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro di Stanislav Lobotka torna al centro delle dinamiche di mercato del Napoli, in una storia che si ripete con puntualità stagionale. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, anche quest’anno, con l’avvicinarsi della fine della stagione, il regista slovacco finisce tra i nomi più chiacchierati in ottica cessioni. Un tema che Fabio Mandarini del Corriere dello Sport analizza evidenziando il peso della clausola rescissoria da 25 milioni di euro e una scadenza fissata al 2027, elementi che rendono il centrocampista uno dei profili più appetibili sul mercato europeo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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