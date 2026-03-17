Corriere dello Sport | Lobotka e Juan Jesus da valutare

Il Napoli si sta preparando per la trasferta di Cagliari con alcuni giocatori da valutare, tra cui Lobotka e Juan Jesus. La squadra punta a conquistare i tre punti per migliorare la posizione in classifica e rafforzare la prestazione complessiva in vista delle prossime partite. La formazione potrebbe vedere alcune variazioni in base alle condizioni dei giocatori disponibili.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si prepara alla trasferta di Cagliari con un obiettivo chiaro: vincere e dare un segnale forte alla classifica. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la gara di venerdì alle 18.30 può rappresentare uno snodo fondamentale per la stagione degli azzurri. Un successo consentirebbe al Napoli di operare il sorpasso sul Milan, blindare la zona Champions, avvicinarsi all’Inter e allungare sulla Juventus. Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, giocare in anticipo rispetto alle concorrenti aumenta il peso specifico della partita, rendendola ancora più decisiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lobotka e Juan Jesus da valutare” Articoli correlati Corriere dello Sport: “Oggi la ripresa Lobo e Jesus da valutare”Corriere dello Sport: “Oggi la ripresa Lobo e Jesus da valutare”"> Il Napoli si prepara alla trasferta di Cagliari con una possibile novità... Leggi anche: Corriere dello Sport: “Lobotka, il cuore silenzioso del Napoli di Conte” Contenuti e approfondimenti su Juan Jesus da Temi più discussi: Napoli, gli aggiornamenti sui rientri di McTominay e Lobotka. Da valutare Juan Jesus; Cagliari-Napoli, non solo Lobotka: da valutare le condizioni di un altro azzurro – CdS; NEWS – McTominay, Calha, Leao, Celik, Lobotka, Mkhitaryan, Vlahovic, Lautaro, K. Thuram, Skorupski: le novità; Lobotka e Juan Jesus out con il Lecce? Ecco cosa filtra sulla decisione di Conte. Corriere dello Sport: Lobotka e Juan Jesus da valutareIl Napoli si prepara alla trasferta di Cagliari con un obiettivo chiaro: vincere e dare un segnale forte alla classifica. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la gara di venerdì ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Oggi la ripresa Lobo e Jesus da valutareIl Napoli si prepara alla trasferta di Cagliari con una possibile novità importante a centrocampo: il ritorno di Stanislav Lobotka. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Antonio Cont ... napolipiu.com Juan Jesus è stato autore di un gesto bellissimo, perché nonostante il problema fisico che lo terrà fuori dalla sfida di oggi contro i salentini... - facebook.com facebook Infortunio Juan Jesus, è in dubbio per il Lecce: cosa filtra da Castel Volturno x.com