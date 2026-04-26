Controlli a Cassino città blindata nel weekend

Nel fine settimana a Cassino, l'intera città è stata sottoposta a controlli straordinari da parte dei Carabinieri, iniziati nella serata di venerdì 24 aprile e proseguiti fino a tarda notte. Il servizio, disposto dal Comando Provinciale di Frosinone, ha coinvolto diverse aree del territorio, con l’obiettivo di monitorare la situazione e garantire la sicurezza pubblica durante il weekend.

Nella serata di venerdì 24 aprile, proseguita fino a notte inoltrata, il territorio del Comune di Cassino è stato interessato da un articolato servizio straordinario di controllo disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone. L’intervento si è reso opportuno in concomitanza con il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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